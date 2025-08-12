The Swiss voice in the world since 1935
Feuerwehrmann verletzt sich bei Brand in Wetzikon ZH

Beim Brand eines Einfamilienhauses in Wetzikon hat sich am Dienstag ein Feuerwehrmann leicht verletzt. Er musste gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Zürich ins Spital gebracht werden.

(Keystone-SDA) Das Feuer brach am Nachmittag in einer Liegenschaft an der Usterstrasse aus. Beim Eintreffen der Feuerwehr war es an der Fassade mit angebautem Verkaufslokal hochgestiegen, setzte den Dachstock in Brand und verursachte einen Schaden von mehreren hunderttausend Franken. Alle Personen konnten unverletzt aus dem Haus in Sicherheit gebracht werden.

Aufgrund der hohen Temperaturen sei der Feuerwehreinsatz anspruchsvoll gewesen, hiess es in der Mitteilung weiter. Zwei Feuerwehrleute mussten vom Rettungsdienst vor Ort medizinisch betreut, ein Feuerwehrmann ins Spital eingeliefert werden.

Die Brandursache war vorerst noch unklar.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Camille Kündig

Leben Sie als Auslandschweizer:in in Neuseeland, Israel, Singapur oder Brunei? Stellen Sie Ihrem Botschafter eine Frage!

Was wollten Sie schon immer einmal von Ihrem Botschafter wissen? Welche Themen beschäftigen Sie in Ihrem Alltag als Auslandschweizer:in? 

