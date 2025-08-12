Feuerwehrmann verletzt sich bei Brand in Wetzikon ZH
Beim Brand eines Einfamilienhauses in Wetzikon hat sich am Dienstag ein Feuerwehrmann leicht verletzt. Er musste gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Zürich ins Spital gebracht werden.
(Keystone-SDA) Das Feuer brach am Nachmittag in einer Liegenschaft an der Usterstrasse aus. Beim Eintreffen der Feuerwehr war es an der Fassade mit angebautem Verkaufslokal hochgestiegen, setzte den Dachstock in Brand und verursachte einen Schaden von mehreren hunderttausend Franken. Alle Personen konnten unverletzt aus dem Haus in Sicherheit gebracht werden.
Aufgrund der hohen Temperaturen sei der Feuerwehreinsatz anspruchsvoll gewesen, hiess es in der Mitteilung weiter. Zwei Feuerwehrleute mussten vom Rettungsdienst vor Ort medizinisch betreut, ein Feuerwehrmann ins Spital eingeliefert werden.
Die Brandursache war vorerst noch unklar.