The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Finanzkontrolle fordert Nachbesserungen bei Umbau der Armeelogistik

Keystone-SDA

Die Schweizer Armee muss ihre Logistik kriegstauglich und somit dezentraler gestalten. Die Finanzkontrolle bescheinigt dem Projekt in einem Bericht grundsätzlich die nötige Reife, fordert jedoch Nachbesserungen. Das stösst bei den Verantwortlichen auf offene Ohren.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Kritisch sieht die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) beispielsweise die unzureichende Einbindung ziviler Lieferketten, wie sie in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht schreibt. Das stelle wegen der hohen Auslandsabhängigkeit bei Rüstungsgütern ein hohes Risiko dar. Zudem fehle es weiterhin an einer krisenfesten IT-Lösung, da das Alltags-SAP im Ernstfall nicht autonom betrieben werden könne. Die EFK fordert etwa eine konsolidierte Übersicht der Dutzenden geplanten Massnahmen sowie eine stärkere Steuerung durch das Verteidigungsdepartement VBS.

Dieses nimmt die Kritik positiv auf. Die Verantwortlichen betonten vor den Medien die Dringlichkeit des Umbaus, um die Verwundbarkeit im Kriegsfall zu reduzieren. Aus Budgetgründen verzichte man jedoch auf einen bis zu zehn Milliarden Franken teuren vollständigen Umbau. Stattdessen setze die Armee pragmatisch auf eine Grunddezentralisierung.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft