Flüssigkeitsmangel: Santana sagt Konzert in den USA ab

Keystone-SDA

Gitarren-Legende Carlos Santana ("Smooth") hat aus Gesundheitsgründen ein Konzert in San Antonio im US-Bundesstaat Texas kurzfristig abgesagt. Der 77-Jährige sei zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte sein Manager laut Medienberichten am Dienstag (Ortszeit) mit. Die Ärzte hätten bei dem Musiker eine Dehydrierung, also einen Wassermangel im Körper, festgestellt.

(Keystone-SDA) «Es geht ihm gut, und er freut sich darauf, bald nach San Antonio zurückzukehren und seine US-Tour fortzusetzen», hiess es demnach in einem Statement von Manager Michael Vrionis. Das Konzert werde schon bald nachgeholt. Zu den anderen in dieser Woche geplanten Auftritten gab es zunächst keine Angaben.

Der in Mexiko geborene Gitarrist hatte erst kürzlich in den USA seine «Oneness»-Tournee begonnen, die ihn im Juni auch nach Europa führen wird. Auch Konzerte in Deutschland sind laut Tour-Plan vorgesehen.

Schon früher Probleme mit Flüssigkeitsmangel

Bereits im Januar hatte Santana einige Shows in Las Vegas absagen müssen. Damals war er nach Angaben seines Managements bei einem Spaziergang auf Hawaii, wo er ein Haus besitze, schwer gestürzt und hatte sich den kleinen Finger der linken Hand gebrochen. 2022 war der Musiker bei einem Konzert in den USA auf der Bühne zusammengebrochen. Grosse Hitze und Flüssigkeitsmangel hätten ihm bei dem Auftritt nahe Detroit im Bundesstaat Michigan zugesetzt, teilte das Management seinerzeit mit.

1947 in Mexiko geboren, stieg Santana mit seiner Band beim legendären Woodstock-Festival von 1969 zum Star auf. Der mehrfache Grammy-Gewinner gilt als Erfinder des Latin-Rocks. Seit 1998 ist er Mitglied der Rock and Roll Hall of Fame. Zu seinen Klassikern zählen «Black Magic Woman», «Samba Pa Ti» und eine gitarrenbetonte Version von «Oye Como Va».