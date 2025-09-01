The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Flughafen Zürich verzeichnet auch im August mehr Flugbewegungen

Keystone-SDA

Am Flughafen Zürich sind im Monat August deutlich mehr Flugzeuge gestartet und gelandet als im Vorjahr. Der Steigflug der vergangenen Monate setzt sich damit fort.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Mit insgesamt 24’955 Starts und Landungen lag das Verkehrsaufkommen im August um 4,7 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, wie eine Datenauswertung der Nachrichtenagentur AWP zeigt. Einzig im Monat Juli waren im laufenden Jahr noch rund 40 Flugzeuge mehr gestartet oder gelandet.

Im Vergleich zum August 2019 schwingt der August 2025 obenaus: So wurden dieses Jahr 1,8 Prozent mehr Flugbewegungen verzeichnet als im letzten Jahr vor der Pandemie.

Aufwärtstrend hält an

Damit setzt sich der Aufwärtstrend weiter fort. Von Jahresbeginn bis Ende August stieg die Zahl der Starts und Landungen im Vergleich zu 2024 um 3,4 Prozent auf 176’382. Im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019 liegt sie jedoch immer noch um 3,1 Prozent tiefer.

Die Flugbewegungen am Flughafen Zürich werden täglich erfasst und umfassen sämtliche Flüge nach den sogenannten Instrumentenflugregeln (IFR), also Linien-, Fracht-, Geschäfts- und Privatflüge. Diese Zahlen stehen in Zusammenhang mit der Passagierentwicklung, weisen jedoch gewisse Abweichungen auf – bedingt durch Unterschiede in der Auslastung sowie der Grösse der eingesetzten Flugzeuge.

Detaillierte Passagier- und Verkehrszahlen für den Monat August veröffentlicht der Flughafen Zürich am 10. September.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
8 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
33 Likes
24 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
31 Likes
59 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft