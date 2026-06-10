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Flughafenregion Zürich will gemeinsam die Zukunft planen

Keystone-SDA

Die Flughafenregion Zürich hat die Entwicklungsstrategie "New Zurich" präsentiert. Sie soll wirtschaftliche Dynamik, knappen Boden und hohe Lebensqualität künftig besser in Einklang bringen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Hauptziel ist eine langfristig abgestimmte Standortentwicklung, wie die Flughafenregion Zürich (FRZ) am Dienstag mitteilte. Da der Raum stark zusammengewachsen ist, will die neue Strategie die Stärken der 14 Mitgliedsgemeinden optimal bündeln und die regionale Zusammenarbeit fördern. Neue politische Strukturen oder Gemeindefusionen sind dabei ausdrücklich nicht geplant.

Um diese Ziele zu erreichen, wurden fünf Entwicklungsfelder wie Digitalisierung und Luftfahrt definiert. Diese Themenbereiche sollen nun schrittweise mit konkreten Projekten in die Praxis umgesetzt werden. Geplant sind unter anderem der Aufbau einer ICT-Academy zur Förderung von Fachkräften sowie vertiefte strategische Partnerschaften mit dem Innovationspark.

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