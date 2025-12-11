Fluglust vermiest die Stadtzürcher Klimabilanz

Keystone-SDA

Innerhalb der Stadt Zürich sind die Treibhausgasemissionen weiter rückläufig. Anders sieht es bei den indirekten Emissionen aus - unter anderem, weil die Stadtzürcherinnen und Stadtzürcher gerne in die Ferien fliegen.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Bemerkbar gemacht hat sich 2024 unter anderem der Rückgang von Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen) bei der Wärmeversorgung. Dies vor allem dank dem Ersatz fossiler Heizungen und besserer Energieeffizienz, wie die Stadt Zürich am Donnerstag anlässlich der Präsentation des Klimaschutzberichtes mitteilte.

Die direkten Emissionen betrugen 2024 rund 2,2 Tonnen CO2-Äquivalent pro Person. «Die Stadt befindet sich bei den direkten Emissionen auf Kurs. Unsere Ziele für die direkten Emissionen bleiben somit ambitioniert, aber realistisch», wird Stadtrat Andreas Hauri (GLP), Vorsteher des Gesundheits- und Umweltdepartements zitiert.

Bei den Heizungen gibt es aber weiterhin viel Potenzial. Um dieses zu nutzen, will die Stadt unter anderem den geplanten Ausbau der Fernwärmenetze vorantreiben.

Die Zahl der Flüge nimmt zu

Zugenommen haben 2024 einmal mehr die THG-Emissionen infolge privater Flugreisen der Stadtzürcherinnen und Stadtzürcher. Diese werden bei den indirekten Emissionen erfasst. Pro Einwohner wurden 2024 im Durchschnitt rund 2,5 Flüge absolviert. Nur gerade ein Sechstel der etwas über 10’000 Flugkilometer pro Person war beruflich bedingt.

Unter anderem diese Entwicklung sorgt dafür, dass die indirekten Emissionen pro Person bei weiterhin hohen 11,9 Tonnen CO2-Äquivalent lagen. Zur Erreichung des Klimaziels müssten diese um etwa 40 Prozent gesenkt werden. Ob dies erreicht werden könne, sei unsicher.