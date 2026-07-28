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Ford profitiert von SUV-Nachfrage im Heimatmarkt

Keystone-SDA

US-Autoriese Ford hat dank starker Verkäufe lukrativer SUV-Modelle in den USA seine Gewinnprognose für das laufende Jahr angehoben. Der Konzern rechnet nun mit einem bereinigten Vorsteuerergebnis zwischen 10 und 11 Milliarden Dollar statt zuvor 8,5 bis 10,5 Milliarden Dollar.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Zugleich sank zuletzt mit dem Schrumpfen des Elektroauto-Geschäfts auch der Verlust in dem einst forcierten Bereich. Insgesamt sank der Ford-Umsatz im vergangenen Quartal im Jahresvergleich um vier Prozent auf 50,2 Milliarden Dollar.

Ein zentrales Problem war, dass der Konzern nach dem Brand bei einem Aluminium-Lieferanten weniger Fahrzeuge seiner populären Pickups der F-Modellfamilie anbieten konnte. Ford federte das aber mit höheren Verkäufen von Bronco- und Explorer-SUV in teuren Ausstattungen ab. Unterm Strich kam Ford auf eine schwarze Null nach einem Verlust von 1,3 Milliarden Dollar im Vorjahresquartal.

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