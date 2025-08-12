The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Forellenbarsch hat sich im Baldeggersee nicht vermehrt

Keystone-SDA

Der invasive Forellenbarsch hat sich seit seiner ersten Feststellung im Baldeggersee im Sommer 2024 nicht vermehrt. Zu diesem Schluss kam eine Untersuchung im Rahmen einer Bachelorarbeit, wie die Luzerner Dienststelle Landwirtschaft und Wald am Dienstag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Die Untersuchung des Bestands fand an acht Tagen im Frühsommer 2025 statt, wie aus der Bachelorarbeit an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) hervorgeht. Dabei wurden weder Exemplare des Forellenbarschs noch dessen Nester nachgewiesen. Die Population sei wohl klein und habe sich bisher nicht reproduziert.

Im Sommer 2024 hatten Angelfischer zehn Exemplare der potenziell invasiven Art gefangen. Da diese alle eine ähnliche Grösse aufwiesen, geht die Dienststelle Landwirtschaft und Wald davon aus, dass sie widerrechtlich zum gleichen Zeitpunkt ausgesetzt wurden. Der Kanton Luzern hat Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet. Per Bundesgesetz ist er zu einer Untersuchung des Bestandes verpflichtet.

Sensibilisierung für Schäden

Der Forellenbarsch ist in der Schweiz nicht heimisch. Der Raubfisch stammt aus Nordamerika und ist beachtlich gross: Er kann Längen von 40 bis 70 Zentimetern erreichen. Aufgrund dessen gilt er als attraktive Angelbeute. Deshalb stünden Angelfischende im Verdacht für willentliche Aussetzungen.

«Der Forellenbarsch kann durch den Frass von anderen Fischen negative Auswirkungen auf deren Bestände haben», sagte Sebastian Kaufmann, Fachbereichsleiter Fischerei, gegenüber Keystone-SDA. «Wir gehen davon aus, dass diese Folgen bei willentlichen Aussetzungen unterschätzt werden.» Es brauche eine Sensibilisierung dafür. So sei der Schaden anderer eingeschleppter Arten, etwa der Quagga-Muschel, für Fangerträge und das Ökosystem schon besser bekannt.

Nach dem Abschluss der Untersuchung im Rahmen der Bachelorarbeit wolle der Kanton den Bestand über die Meldungen von Hobby- und Berufsfischenden weiter überwachen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
6 Likes
9 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
1 Likes
4 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Camille Kündig

Leben Sie als Auslandschweizer:in in Neuseeland, Israel, Singapur oder Brunei? Stellen Sie Ihrem Botschafter eine Frage!

Was wollten Sie schon immer einmal von Ihrem Botschafter wissen? Welche Themen beschäftigen Sie in Ihrem Alltag als Auslandschweizer:in? 

Nehmen Sie an der Diskussion teil
3 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft