Forscher warnen vor KI-Schwärmen als neue Bedrohung für Demokratie

Keystone-SDA

Tausende KI-gesteuerte Online-Personas, die soziale Netzwerke unterwandern und die Meinungen von Menschen beeinflussen: Im Fachmagazin "Science" warnt ein internationales Forschungsteam vor bösartigen "KI-Schwärmen", die demokratische Prozesse gefährden könnten.

(Keystone-SDA) Die Warnung von über 20 Fachleuten, darunter Frank Schweitzer von der ETH Zürich, erschien im Fachmagazin «Science».

KI-Schwärme sind Verbünde vieler autonomer, KI-gesteuerter Online-Personas, die koordiniert Inhalte erzeugen, um Meinungen und Dynamiken in digitalen Gemeinschaften zu beeinflussen. Anders als einfache Bots lernen diese KI-Schwärme aus Reaktionen und ahmen menschliche Kommunikation nach. Das macht es sehr schwierig, sie zu erkennen.

Auch in der Schweiz sei die gezielte Beeinflussung von Abstimmungen prinzipiell möglich, sagte Schweitzer auf Anfrage von Keystone-SDA. Dem entgegenwirken könnten eine hohe Stimmbeteiligung und eine vielfältige Mediennutzung.