The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Demografie
Kultur
Zukunft der Arbeit
Geschichte
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Debatten
Siehe alle Debatten
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Forschungsinstitut Agroscope streicht 58 Vollzeitstellen

Keystone-SDA

Das Bundeskompetenzzentrum für Agrarforschung Agroscope hat wegen Sparmassnahmen des Bundes den Abbau von 58 Vollzeitstellen angekündigt. Grund dafür ist ein strukturelles Defizit von rund 10 Millionen Franken, wie es am Dienstag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Stellenabbau soll möglichst durch natürliche Abgänge, offene Stellen und befristete Verträge erfolgen. Dennoch sind 43 Mitarbeitende von Entlassungen betroffen. Die Umsetzung erfolgt nach dem Sozialplan des Bundes.

Nötig wurden die Sparmassnahmen, weil das Parlament und der Bundesrat das Budget von Agroscope bis Ende 2029 um rund 10 Millionen Franken kürzen.

Das Institut will sich künftig auf seine Kernaufgaben konzentrieren, schrieb es weiter. Dazu gehören die Forschung zur Primärproduktion und zu den Umweltauswirkungen der Landwirtschaft. Bereiche wie gesunde Lebensmittel, Nischenkulturen oder vertikale Landwirtschaft werden hingegen teilweise aufgegeben.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft