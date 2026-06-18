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Frau nach Messerattacke in Schaffhausen verletzt im Spital

Keystone-SDA

In der Stadt Schaffhausen kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Gewaltdelikt. Dabei wurde eine Frau verletzt und musste ins Spital gebracht werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Lautes Geschrei und Hilferufe hörten die Anwohner und Passanten gegen 12 Uhr aus einem geöffneten Fenster in der Unterstadt in der Stadt Schaffhausen. Daraufhin alarmierten sie die Schaffhauser Polizei, wie diese am Donnerstag mitteilte.

Die Einsatzkräfte stiessen vor Ort auf eine verletzte Frau und einen Mann. Zwischen ihnen soll es zuvor zu einem Gewaltdelikt gekommen sein. Auch ein Messer war offenbar im Spiel.

Während die Frau ins Spital gebracht wurde, nahm die Polizei den Mann in Haft. Die Schaffhauser Polizei wird nun den genauen Ablauf der Ereignisse ermitteln.

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