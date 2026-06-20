Frau rettet sich in Oftringen AG mit Sprung vor Kollision mit SUV

Keystone-SDA

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Mit einem Sprung von ihrem Velo hat sich eine 56-jährige Frau am Freitagnachmittag in Oftringen vor einer Kollision mit einem entgegenkommenden Land Rover gerettet. Dabei verletzte sie sich am Bein. Das Velo wurde zerstört, als die Fahrerin des Autos dieses überfuhr.

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(Keystone-SDA) Die Velofahrerin bemerkte am Freitagnachmittag, dass eine Frau mit ihrem Auto direkt auf sie zufuhr. Dies schrieb die Kantonspolizei Aargau am Samstag in einer Mitteilung. Sie hielt an und sprang von ihrem Velo zur Seite.

Der Land Rover einer 42-Jährigen kollidierte kurz danach frontal mit dem Velo, heisst es im Communiqué weiter. Die Autofahrerin wird angezeigt. Weshalb sie die die Velofahrerin nicht gesehen hatte, sei unklar und werde abgeklärt.