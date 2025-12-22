Frau stürzt mit Auto in St. Gallen in einen Bach

Keystone-SDA

Eine 64-jährige Frau ist am Sonntagabend mit ihrem Auto in St. Gallen von der Strasse abgekommen und rund vier Meter in die Steinach gestürzt. Sie verletzte sich dabei.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Feuerwehr rettete die Frau aus ihrem Fahrzeug, teilte die Stadtpolizei St. Gallen am Montag mitteilte. Unterkühlt und mit Verdacht auf eine Hirnerschütterung wurde sie ins Spital gebracht.

Das Auto wurde beim Unfall auf der St. Georgen-Strasse schwer beschädigt und musste geborgen werden. Wegen auslaufenden Flüssigkeiten errichtete die Feuerwehr einen Ölfang.

Die Polizei stufte die Frau als fahrunfähig ein. Im Spital wurden eine Blut- und eine Urinprobe entnommen. Den Führerausweis musste sie vorläufig abgeben.