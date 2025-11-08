Frau und Kind bei Selbstunfall in Herisau AR verletzt

Keystone-SDA

Eine 28-jährige Frau und ihre siebenjährige Tochter sind bei einem Selbstunfall in Herisau in Appenzell Ausserrhoden leicht verletzt worden. Das Auto überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Beide Insassen konnten das Fahrzeug selbstständig verlassen und wurden mit dem Rettungsdienst in ein Spital gebracht.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Lenkerin und ihr Kind waren am Samstag kurz nach 8.30 Uhr auf der Huebstrasse in Richtung Herisau unterwegs, wie die Kantonspolizei mitteilte. Im Bereich Moos verlor die Frau laut Communiqué die Kontrolle über das Auto und kam von der Strasse ab. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Franken.