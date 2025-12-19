Frau verletzt sich bei Unfall mit E-Fahrzeug in Trogen AR schwer

Keystone-SDA

Eine 25-jährige Frau hat sich bei einem Unfall mit einem dreirädrigen E-Fahrzeug am Donnerstagnachmittag in Trogen AR schwere Kopf- und Beckenverletzungen zugezogen. Zwei Mitfahrerinnen verletzten sich leicht.

(Keystone-SDA) Das Fahrzeug kippte aufgrund zu hohen Tempos in einer Kurve, teilte die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden am Freitag mit. Es rutschte dabei in ein Wiesenbord.

Die Fahrerin sowie eine 17-jährige und eine 16-jährige Mitfahrerin auf der Ladefläche wurden dabei vom Fahrzeug geschleudert. Sie wurden durch Rettungskräfte in die umliegenden Spitäler überführt.