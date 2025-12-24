Frau verletzt sich in Cham bei Unfall mit Mistkran erheblich

Keystone-SDA

Eine Frau ist bei einem Arbeitsunfall mit einem Mistkran in Cham ZG erheblich verletzt worden. Die 46-Jährige geriet mit ihren Haaren und einer Hand in die Maschine.

(Keystone-SDA) Der Vorfall ereignete sich am Mittwochmorgen kurz vor 09.30 Uhr auf einem Landwirtschaftsbetrieb im Weiler Oberwil in der Gemeinde Cham, wie die Zuger Polizei mitteilte.

Nach der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst Zug wurde sie in ein ausserkantonales Spital eingeliefert. Die am Unfallort anwesenden Personen wurden durch das Care-Team Zug betreut.