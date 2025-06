Frauenkloster Eschenbach LU ernennt neuen Geschäftsleiter

Keystone-SDA

Der 61-jährige Gallus Ammann wird neuer Geschäftsführer des Frauenklosters Eschenbach. Der gebürtige Luzerner mit St. Galler Wurzeln tritt das Amt am 1. Juli an, wie der Stiftungsrat am Dienstag mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Gallus Ammann übernimmt die operative Leitung des Klosterbetriebs sowie die Weiterentwicklung der stiftungseigenen Bauprojekte. Er wurde aus rund 20 Bewerbungen ausgewählt, wie der Stiftungsrat im Communiqué schrieb.

Ammann sei eine «erfahrene Führungspersönlichkeit» im Bau- und Immobilienmanagement, wie es hiess. Er war unter anderem Gesamtprojektleiter für das Grossprojekt «Kantonale Verwaltung Seetalplatz» und leitete den Fachbereich Liegenschaften in Rapperswil-Jona. Daneben bringe er eine enge persönliche Verbindung zum klösterlichen Leben mit. Ammann studierte Theologie und Philosophie an der Benediktiner-Hausfakultät in Einsiedeln SZ.

Der Stiftungsrat entschied Anfang Jahr, das Stellenpensum der Geschäftsführung von 30 auf 80 Prozent auszubauen. Ammanns Vorgänger Beat Amrein konnte sein Pensum aufgrund seiner Tätigkeit als Gemeindeschreiber von Gisikon LU nicht erhöhen.

Zur Gemeinschaft der Eschenbacher Zisterzienserinnen gehören laut Mitteilung acht Schwestern. Vier leben im Kloster Eschenbach, vier im Pflegeheim der Baldegger Schwestern.