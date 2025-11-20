Frauenzentrale Luzern erhält Preis der Albert Koechlin Stiftung

Keystone-SDA

Die Frauenzentrale Luzern erhält von der Albert Kochlin Stiftung (AKS) einen Anerkennungspreis von 50'000 Franken. Seit über 60 Jahren engagiere sich diese für Frauen-, Familien- und Partnerschaftsanliegen, teilte die AKS am Donnerstag mit.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Frauenzentrale nehme sich immer wieder drängenden Problemen an, hiess es in der Mitteilung. Sie berate jährlich über 2000 Personen zu Rechts-, Budget- und Unterhaltsfragen sowie in Konfliktsituationen.

Insgesamt vergibt die AKS im laufenden Jahr vier Anerkennungspreise im Gesamtwert von 160’000 Franken. Je 40’000 Franken gehen an die Betreuung Fluckmättli und an den Verein Plan C. Das Fluckmättli betreut Menschen mit neurologischen Erkrankungen, der Plan C hilft jungen Menschen, die sich in schwierigen Situationen befinden.

Der vierte Preis geht an das Aha Festival, das Forschung zu aktuellen Themen vermittelt. Das Aha Festival erhält 30’000 Franken.

Die AKS übergibt die Preise am 8. Januar 2026.