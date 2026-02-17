Freiburger Polizei evakuiert in Bulle 47 Personen bei Garagenbrand

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Freiburg hat in der Nacht auf Dienstag in Bulle 47 Personen vorsorglich aus ihren Wohnungen evakuiert. Zuvor war in einer Tiefgarage ein Brand ausgebrochen. Verletzte gab es keine.

(Keystone-SDA) Die Einsatz- und Alarmzentrale der Kantonspolizei wurde gegen 02.30 Uhr über den Brand informiert. Die Feuerwehr rückte daraufhin mit sieben Fahrzeugen und zirka fünfzig Leuten aus, wie die Polizei am Dienstag in einer Mitteilung schrieb. Auch die Rettungssanität war im Einsatz.

Die Feuerwehr dämmte den Brand rasch ein. Aufgrund der Ausbreitung des Rauchs und als Vorsichtmassnahme evakuierte sie aber Personen aus den an die Zufahrt der Garage angrenzenden Gebäuden.

Die Evakuierten fanden in einem von der Gemeinde Bulle bereitgestellten Raum Unterschlupf. Im Verlauf des Vormittags konnten sie in ihre Wohnungen zurückkehren.

Der Brand zerstörte oder beschädigte mehrere Fahrzeuge, die sich in der Tiefgarage befanden. Ermittlungen zur Klärung der Brandursache sind im Gang. Die Höhe des Schadens war zunächst unbekannt.