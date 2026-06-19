The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Freiburger Polizei fasst vier mutmassliche Räuber

Keystone-SDA

Nach einem Raubüberfall auf eine öffentliche Einrichtung in Vuadens FR hat die Polizei vier mutmassliche Täter festgenommen. Die Beschuldigten sollen eine Angestellte gefesselt und mit Pfefferspray besprüht haben, wie die Kantonspolizei am Freitag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Vorfall ereignete sich demnach in der Nacht auf den 6. Juni. Drei Männer im Alter zwischen 17 und 20 Jahren bedrohten eine 31-jährige Frau mit einem Messer, während ein vierter Komplize in einem Auto wartete. Die Täterschaft entwendete mehrere tausend Franken aus einem Tresor.

Die mutmasslichen Täter wurden inzwischen identifiziert. Es handelt sich um vier in der Region wohnhafte Staatsangehörige aus der Schweiz, Eritrea, dem Kongo und Spanien. Drei von ihnen befinden sich in Untersuchungshaft; ein Teil der Beute wurde sichergestellt.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft