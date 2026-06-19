Freiburger Polizei fasst vier mutmassliche Räuber

Keystone-SDA

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Nach einem Raubüberfall auf eine öffentliche Einrichtung in Vuadens FR hat die Polizei vier mutmassliche Täter festgenommen. Die Beschuldigten sollen eine Angestellte gefesselt und mit Pfefferspray besprüht haben, wie die Kantonspolizei am Freitag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der Vorfall ereignete sich demnach in der Nacht auf den 6. Juni. Drei Männer im Alter zwischen 17 und 20 Jahren bedrohten eine 31-jährige Frau mit einem Messer, während ein vierter Komplize in einem Auto wartete. Die Täterschaft entwendete mehrere tausend Franken aus einem Tresor.

Die mutmasslichen Täter wurden inzwischen identifiziert. Es handelt sich um vier in der Region wohnhafte Staatsangehörige aus der Schweiz, Eritrea, dem Kongo und Spanien. Drei von ihnen befinden sich in Untersuchungshaft; ein Teil der Beute wurde sichergestellt.