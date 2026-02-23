Freiburger Regierung gratuliert Ski-Athletinnen zu Olympiamedaillen

Keystone-SDA

Die Freiburger Kantonsregierung hat am Montag den beiden Olympiamedaillengewinnerinnen Mathilde Gremaud und Marianne Fatton gratuliert. Die beiden Skiathletinnen aus La Roche hätten "den Kanton Freiburg zum Strahlen gebracht".

(Keystone-SDA) «Mit Begeisterung und grossem Stolz» habe der Staatsrat die Leistungen der beiden Athletinnen an den Olympischen Winterspielen in Italien mitverfolgt, schreibt der Staatsrat in einer Mitteilung vom Montag.

Gremaud holte Gold im Slopestyle und Fatton im Skibergsteigen sowie Silber in der Mixed-Staffel der gleichen Disziplin. Gremaud hatte eine weiterer Medaille im Visier, musste aber nach einem schweren Sturz im Training auf den Big-Air-Final verzichten.

Am Donnerstag werden die beiden Freiburgerinnen in La Roche empfangen. Gremaud stammt aus diesem Dorf, die Neuenburgerin Fatton hat es zu ihrer Wahlheimat gemacht.