Freileitung in der Ausserschwyz wird in den Boden verlegt

Keystone-SDA

Das Elektrizitätsunternehmen Axpo ersetzt in der Ausserschwyz eine Freileitung durch eine 8,1 Kilometer lange Erdleitung. Diese wird mehr Strom transportieren können als die bestehende.

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(Keystone-SDA) Wie die Axpo am Donnerstag mitteilte, wird die Freileitung zwischen dem Unterwerk in Freienbach bis nach Altendorf im Gebiet Steinegg ersetzt. Die neue Leitung wird auf eine Betriebsspannung von 110 Kilovolt ausgelegt, die der bestehenden Leitung beträgt 50 Kilovolt. Damit könne mehr Strom transportiert werden, erklärte die Axpo.

Zudem wird die neue Leitung nicht mehr als Freileitung geführt, sondern in den Boden verlegt. Die nicht mehr benötigte Freileitung werde zurückgebaut, hiess es bei der Axpo. Die Bauarbeiten würden im nächsten Mai starten. Die Stromversorgung bleibe während der Bauzeit gewährleistet.