Frontalkollision fordert in Effretikon ZH drei Verletzte

Keystone-SDA

Bei einer Frontalkollision in Effretikon ZH sind am Mittwoch drei Personen verletzt worden. Die Strasse zwischen Effretikon und Volketswil musste vorübergehend gesperrt werden.

(Keystone-SDA) Laut der Zürcher Kantonspolizei geriet ein 30-jähriger Lieferwagenfahrer auf der Bietenholzstrasse kurz vor 14 Uhr aus «bisher unbekannten Gründen» auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto. Dieses wurde von der Strasse geschleudert und kam auf dem Radweg zum Stillstand, wie es am Mittwochabend hiess.

Beide Lenker sowie ein Beifahrer im Auto wurden verletzt und mit Ambulanzen und einem Rega-Helikopter in Spitäler gebracht.

Die Kantonspolizei Zürich untersucht die Unfallursache. Feuerwehr und Rettungsdienste standen im Einsatz, eine umgefahrene Strassenlaterne wurde laut Communiqué gesichert.