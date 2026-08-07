Heute in der Schweiz

Liebe Schweizerinnen und Schweizer im Ausland

Mitten in der Sommerflaute hält die F-35-Saga die Schweiz in Atem. Seit sich die Eidgenossenschaft 2021 für den Kauf des US-Kampfflugzeugs entschieden hat, häufen sich die Kontroversen rund um das Milliardenprojekt.

Die Wahl eines US-Modells anstelle eines französischen sorgte zunächst für Diskussionen, dann versetzten Kostenüberschreitungen das Land in Aufruhr. Vor zwei Wochen machten die teuren und schweren Helme der Piloten Schlagzeilen. Und nun sorgt die Zensur eines Berichts über das Flugzeug für einen Skandal.

Ich wünsche Ihnen eine gute Lektüre