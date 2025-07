Fussgänger in Lengnau von Auto erfasst

Keystone-SDA

Ein Fussgänger ist am Montag in Lengnau von einem Auto angefahren und verletzt worden. Er musste von der Ambulanz in ein Spital gebracht werden, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte.

(Keystone-SDA) Gemäss ersten Erkenntnissen der Polizei war der Mann am frühen Montagmorgen gegen 5.25 Uhr im Bereich eines Fussgängerstreifens in der Badmattstrasse auf Höhe Zollgasse 21 unterwegs, als ihn ein Auto erfasste. Drittpersonen leisteten Erste Hilfe, bis die Einsatzkräfte am Unfallort eintrafen, wie die Polizei in einer Mitteilung schrieb.

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.