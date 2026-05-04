Fussgänger stirbt nach Kollision in Winterthurer Velounterführung

Keystone-SDA

Ein Fussgänger ist am späten Samstagabend nach einer Kollision mit einem Velofahrer in der Velounterführung beim Bahnhof Winterthur gestorben. Die Polizei konnte den Verstorbenen bisher noch nicht eindeutig identifizieren.

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(Keystone-SDA) Zur Kollision zwischen dem 31-jährigen Velofahrer und dem Fussgänger kam es nach ersten Erkenntnissen gegen 21.45 Uhr kurz nach einer Kurve in der Unterführung, wie die Stadtpolizei Winterthur in einer Medienmitteilung vom Montag schrieb.

Dabei stürzte der Fussgänger und zog sich schwere Verletzungen zu. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmassnahmen verstarb er noch auf der Unfallstelle.

Die Identität des Verstorbenen konnte laut Polizei bislang noch nicht zweifelsfrei geklärt werden. Die genauen Umstände des Unfalls sind Gegenstand laufender Ermittlungen.