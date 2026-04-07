Fussgängerin wird in Zürich von Lastwagen angefahren

Keystone-SDA

Eine Fussgängerin ist am Dienstag in Zürich von einem Lastwagen angefahren und lebensbedrohlich verletzt worden. Die 71-Jährige sei in einem kritischen Zustand ins Spital gebracht worden, teilte die Stadtpolizei mit.

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(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich um 15.55 Uhr auf dem Kreuzplatz. Ein 28 Jahre alter Chauffeur lenkte gemäss ersten Erkenntnissen der Polizei seinen Lastwagen auf der Kreuzbühlstrasse stadtauswärts, als er im Bereich eines Fussgängerstreifens die Fussgängerin anfuhr. Der genaue Unfallhergang sei noch unklar, teilte die Polizei am Abend mit.