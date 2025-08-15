Gabentempel am Eidgenössischen Schwingfest eröffnet

Keystone-SDA

Das Eidgenössische Schwingfest in glarnerischen Mollis ist am Freitagabend mit der Öffnung des Gabentempels und des Glarner Zeltes voreröffnet worden. Im Zelt läuft nun allabendlich ein Unterhaltungsprogramm. Im Gabentempel sind Preise für die Schwinger ausgestellt.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Der Gabentempel ist an den Eidgenössischen jeweils ein Publikumsmagnet. Viele der am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest 2025 Glarnerland+ (Esaf) erwarteten 350’000 Zuschauerinnen und Zuschauer werden einen Blick auf die verliehenen Sachpreise werfen wollen. Geldpreise gibt es traditionell keine.

Für den Sieger des Eidgenössischen Schwingfestes gibt es als Preis jeweils einen Muni. In Mollis ist es der vierjährige Zibu. Alle anderen Teilnehmer dürfen sich ihren Preis aussuchen. Neben Lebendpreisen wie Rindern oder jungen Pferdestuten stehen auch unzählige Sachpreise im Gabentempel zur Auswahl.

Der U-förmige, turnhallengrosse Gabentempel ist um das imposante, inoffizielle Wahrzeichen des Schwingfestes herum gebaut, den über 20 Meter hohen Holzmuni Max.

Holzkommoden und Motorroller

Drinnen fallen gleich die zahlreichen Treicheln auf. Sie zählen bei Schwingern zu den beliebten Preisen. Auch hochwertige Holzkommoden gehören zu den häufigsten grösseren Preisen, ebenso wie Motorroller und Motorräder. Bei den kleineren Preisen sind es Werkzeugkoffer und Handwerkergeräte. Zwischen den hunderten Preisen geht der teuerste Sachpreis fast unter: Ein Hybridkleinwagen.

Gleichzeitig mit dem Gabentempel wurden auf dem Festgelände auf dem Flugplatz Mollis das grosse Glarner-Zelt und die Schwingerbar eröffnet. Bis zum letzten Wettkampftag am 31. August wird dort nun jeden Abend ein Konzertprogramm geboten mit einem Schwerpunkt auf der Volksmusik. Das fast ein Quadratkilometer grosse Festgelände ist nun frei zugänglich.

Offiziell wird das Esaf 2025 erst am 29. August eröffnet, mit einem Fahnenempfang und einem Festumzug. An den nachfolgenden zwei Tagen finden die Wettkämpfe statt.