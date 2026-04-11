Galerie Stans zeigt Max Haris Neuinterpretationen grosser Maler

Keystone-SDA

Die Galerie Stans zeigt Werke des Künstlers Max Hari, der aus dem Studium von grossen Malern der Vergangenheit Neues schöpft. Seine Gemälde und Zeichnungen sind bis am 17. Mai zu sehen.

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(Keystone-SDA) Den in Langenthal BE und Berlin wohnhaften Künstler inspiriert die Malerei aus verschiedenen Jahrhunderten: von Rembrandt über Goya bis Max Beckmann, wie es in der Mitteilung der Galerie zur Ausstellung heisst. Ihre «Vorgaben» interpretiert Hari neu und schafft eigene Werke, die bewusst Bezug zu diesen Künstlern herstellen. So tragen seine Werke Titel wie «Zu Rodin» oder «Frau mit zwei Fischen / bezüglich Beckmann».

Neben der zurückgezogenen Arbeit in seinem Atelier in einer alten Fabrikhalle, tritt Max Hari auch in Mal- oder Zeichen-Performances vor Publikum auf. In Stans zeigt er kleinformatige Zeichnungen bis grossflächige Malereien.