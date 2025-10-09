Gas wegen technischem Defekt in einer Firma in Flums ausgetreten

Keystone-SDA

Auf einem Firmengelände in Flums SG sind am Donnerstagabend aufgrund eines technischen Defekts schädliche Gase ausgetreten. Die Behörden riefen die Bevölkerung in Flums und Walenstadt dazu auf, Fenster und Türen zu schliessen, wie ein Sprecher der Kantonspolizei St. Gallen der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage sagte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Personen seien keine verletzt worden und es habe keinen Brand gegeben, sagte der Sprecher der Kantonspolizei weiter. Die Firma Flumroc produziere Steinwolle und verwende dazu grosse Öfen. Ein Teil der Schmelze sei ausgetreten.

Als Vorsichtsmassnahme sollten auch Lüftungen und Klimaanlagen geschlossen werden, wie aus einer Meldung des Warndienstes Alertswiss hervorging.