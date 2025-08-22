Gaza-Hungersnot: UN-Chef spricht von Vorsatz

Keystone-SDA

UN-Generalsekretär António Guterres sieht die Verantwortung für die Hungersnot in Teilen des Gazastreifens bei Israel. "Als Besatzungsmacht hat Israel eindeutige Verpflichtungen nach internationalem Recht - einschliesslich der Pflicht, die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln und Medikamenten sicherzustellen", sagte Guterres. Was nun passiere, sei der "vorsätzliche Zusammenbruch der Systeme, die für das menschliche Überleben notwendig sind".

1 Minute

(Keystone-SDA) Es handle sich um eine von Menschen verursachte Katastrophe, moralischen Bankrott und ein «Versagen der Menschheit selbst», so Guterres weiter. Man dürfte nicht zulassen, dass die Situation in Gaza ungestraft weitergehe. «Keine Ausreden mehr. Die Zeit zum Handeln ist nicht morgen – sie ist jetzt. Wir brauchen einen sofortigen Waffenstillstand, die sofortige Freilassung aller Geiseln und uneingeschränkten, ungehinderten Zugang für humanitäre Hilfe.»