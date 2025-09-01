The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Gegen neun Zürcher Rottweiler-Halter läuft ein Verfahren

Keystone-SDA

Gegen neun Halter von Rottweilern hat das Zürcher Veterinäramt ein Verfahren angestrengt. Diese unterliessen es, ein Bewilligungsgesuch einzugeben. Der Kanton führte Anfang Jahr ein Verbot der Hunde ein.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Verfahren laufen noch, teilte das Veterinäramt auf Anfrage von Keystone-SDA am Montag mit. Es bestätigte damit einen Bericht des «Sonntagsblick». Die Personen hätten trotz Mahnung und Ultimatum bis Ende Juni kein Gesuch gestellt. Sie müssen mit Strafen wegen verbotener Hundehaltung rechnen.

Derzeit sind laut Veterinäramt 298 Rottweiler im Kanton Zürich registriert. Im Januar waren es noch 348. Der Unterschied lasse sich damit erklären, dass die Hunde verstorben sind, die Halter in einen anderen Kanton gezogen sind oder ihre Hunde abgegeben haben.

Offen ist noch der juristische Weg gegen das Verbot. Das Veterinäramt bestätigt, dass eine Beschwerde beim Bundesgericht hängig ist. Das Zürcher Verwaltungsgericht gab der Gesundheitsdirektion zuvor recht, allerdings mit knappem Stimmenverhältnis.

Das Verbot geht auf zwei Beissattacken von Rottweilern auf Kinder im vergangenen Jahr zurück. Die Liste mit den verbotenen Hunden führte der Kanton Zürich als Reaktion auf eine tödliche Attacke auf ein Kind durch mehrere Pitbulls im Jahr 2005 ein.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
8 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
33 Likes
24 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
31 Likes
59 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft