Geisterfahrer nach 20 Kilometern auf A13 in Roveredo GR gestoppt

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Graubünden hat am frühen Sonntagmorgen in Roveredo GR einen Geisterfahrer angehalten. Der 34-jährige in Genua wohnhafte Nigerianer fuhr zuvor rund 20 Kilometer als Falschfahrer auf der Nordspur der Autobahn A13.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Mann war kurz vor 03.00 Uhr auf der Südspur in Richtung Italien unterwegs, wie die Kantonspolizei Graubünden am Sonntag mitteilte. Bei Mesocco Süd überquerte er die doppelte Sicherheitslinie und geriet so auf die Nordspur.

Mehrere Verkehrsteilnehmende meldeten den Falschfahrer der Einsatzzentrale, wie es in der Mitteilung hiess. Gegen den Lenker wurde Anzeige erstattet. Die Kantonspolizei hat Ermittlungen aufgenommen.

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

