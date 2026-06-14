Gemeinde Schwyz kann neues Primarschulhaus planen

Keystone-SDA

Die Gemeinde Schwyz kann in Seewen-Feld ein neues Primarschulhaus planen. Die Stimmberechtigten haben einen Planungskredit von 1,6 Millionen Franken genehmigt.

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(Keystone-SDA) Die grundsätzliche Zustimmung zum Schulhausbau fiel mit einem Ja-Stimmenanteil von 75,8 Prozent (5389 zu 1717 Stimmen) deutlich aus. Die Stimmbeteiligung betrug 65,8 Prozent, wie die Gemeinde mitteilte.

Eine Analyse hatte nach Angaben des Gemeinderats ergeben, dass im Schulkreis Seewen die Schülerzahlen steigen werden. Der Gemeinderat möchte deswegen im Feld ein neues Primarschulhaus für sechs Klassen bauen. Auch drei Kindergartenklassen, die Tagesstrukturen sowie öffentlich nutzbare Räume sollen dort untergebracht werden.

Nach dem heutigen Planungsstand geht der Gemeinderat von Realisierungskosten von rund 19 Millionen Franken aus.

Die Stimmbevölkerung sagte mit 72,3 Prozent der Stimmen ebenfalls deutlich Ja zu einer weiteren Ausgabe von 3,3 Millionen Franken. Damit soll sich die Gemeinde an der Erweiterung der Sportanlage Tschaibrunnen beteiligen. Der Sportclub Schwyz erhält das Baurecht für ein neues Clublokal. Im Zuge des Projekts soll die Liegenschaft Chüechlibunker saniert werden. Die Projektkosten belaufen sich insgesamt auf rund 4,4 Millionen Franken.