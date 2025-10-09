Gemeinderat von Reiden LU will bisherige Amtsjahre anrechnen lassen

Die bisherigen Amtsjahre der amtierenden Gemeinderäte in Reiden LU werden bei der neuen Amtszeitbeschränkung angerechnet. Der Gemeinderat respektiere den Entscheid des Stimmvolks und bereite die Anpassung der Gemeindeordnung vor, teilte die Gemeinde am Donnerstag mit.

(Keystone-SDA) Die Reider Stimmberechtigten hatten am 28. September die Beschränkung der Amtszeit für Gemeinderatsmitglieder auf zwölf Jahre mit 1098 Ja-, zu 975 Nein-Stimmen angenommen.

Der Gemeinderat, der sich zuvor dagegen ausgesprochen hatte, trage den demokratischen Entscheid mit und bereite die Umsetzung der Gemeindeordnung vor, hiess es im Communiqué.

Die Anrechnung der bisherigen Amtsjahre wird in einer Übergangsbestimmung festgehalten, die zusammen mit dem neuen Artikel zur Gemeindeordnung an der Gemeindeversammlung vom 2. Juni 2026 zur Abstimmung kommt.

Die Gemeinderäte Bruno Geiser (SVP) und Willi Zürcher (FDP) starten damit in ihre letzte Amtsperiode. Der Gemeinderat kündigt ferner an, vor der Gemeindeversammlung das Gespräch mit den Parteien und politischen Organisationen zu suchen.