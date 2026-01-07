Geplante Überbauung in Bern-Bethlehem liegt öffentlich auf

Keystone-SDA

Im Zentrum von Bern-Bethlehem ist eine Wohn- und Geschäftsüberbauung geplant. Nun liegt die Überbauungsordnung öffentlich auf, wie der Stadtberner Gemeinderat am Mittwoch mitteilte. Die Stimmberechtigten werden voraussichtlich im Herbst über das Vorhaben befinden.

(Keystone-SDA) Die Parzelle befindet sich an der Riedbachstrasse 8, 9, 10 und 12. Entstehen sollen dort mehrheitlich preisgünstige Wohnungen, verschiedene Einkaufs- und Gewerbeflächen sowie Aussen- und Grünräume.

Die Planungsvorlage liegt bis am 6. Februar öffentlich auf.

www.bern.ch/auflagen