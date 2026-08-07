Gewinn bei Dax-Konzern Daimler Truck knapp halbiert

Keystone-SDA

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Der Gewinn beim Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck ist auch im zweiten Quartal deutlich zurückgegangen. Zölle drückten auf die Profitabilität. Für das Gesamtjahr ist der Konzern aber etwas optimistischer.

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(Keystone-SDA) Im zweiten Quartal brach das Konzernergebnis um 48 Prozent auf 128 Millionen Euro ein, wie der Dax-Konzern am Freitag mitteilte. Zölle hätten sich im zweiten Quartal weiterhin belastend auf die Profitabilität ausgewirkt.

Das operative Ergebnis (EBIT) tauchte um 9 Prozent auf 360 Millionen Euro. Im Industriegeschäft – also ohne Finanzdienstleistungen gerechnet – fiel der Rückgang beim EBIT mit 20 Prozent deutlicher aus.

Verkäufe gewachsen

Dagegen stieg der Umsatz um 5 Prozent auf rund 12,3 Milliarden Euro. Daimler Truck hatte im zweiten Quartal wieder mehr Fahrzeuge verkauft. Die Verkäufe legten im Vergleich zum Vorjahresquartal um 8 Prozent auf insgesamt 86’707 Lastwagen und Busse zu.

«Die starke Geschäftsentwicklung bei Trucks North America, die Aussicht auf höhere Absatzzahlen und die geringere erwartete Zollbelastung im weiteren Jahresverlauf bestärken uns darin, unsere Prognose für das Gesamtjahr anzuheben», sagte Daimler-Truck-Chefin Karin Rådström laut Mitteilung. Der Konzern rechnet mit einem beschleunigten Ergebniswachstum in der zweiten Jahreshälfte und hatte kürzlich seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr erhöht.

Gewinneinbrüche und ein Sparprogramm

Beim Nutzfahrzeughersteller lief es zuletzt nicht rund. 2025 sank der Gewinn um 34 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 2 Milliarden Euro. Im ersten Quartal dieses Jahres brach der Gewinn sogar um satte 80 Prozent ein.

Um wettbewerbsfähiger zu werden, hatte Daimler Truck bereits im vergangenen Jahr das Sparprogramm «Cost Down Europe» aufgelegt. Bis 2030 sollen damit die laufenden Kosten auf dem Heimatkontinent um mehr als 1 Milliarde Euro sinken. In Deutschland sollen deshalb ungefähr 5000 Stellen wegfallen. Betroffen ist insbesondere die Lkw-Marke Mercedes-Benz. Aber auch in Nordamerika soll gespart werden.