Gewitter bringen nach Hitzewelle kurze Abkühlung

Keystone-SDA

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Heftige Gewitter haben der Schweiz in der Nacht auf Samstag eine vorübergehende Abkühlung gebracht. An den meisten Orten sanken die Temperaturen unter die 20-Grad-Grenze. Im Verlaufe des Tages dürfte es jedoch in der ganzen Schweiz wieder sehr heiss werden.

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(Keystone-SDA) Am Freitagabend zogen Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen über das Land. Landesweit seien mehr als 15’000 Blitze registriert worden, berichtete SRF Meteo. Zudem fielen Hagelkörner von der Grösse von Golfbällen. Stark betroffen war die Stadt Zürich. Umgeknickte Bäume und heruntergerissene Fahrleitungen führten zu Einschränkungen im Tram- und Busverkehr.

Die Gewitter folgten auf eine Hitzewelle, die laut Meteonews von historischer Dauer sein könnte. Am Freitag wurden in der Schweiz erneut Temperaturen von deutlich über 30 Grad gemessen. In Schaffhausen erreichte das Thermometer 35,7 Grad, was einen neuen Junirekord darstellte. Für den Samstag rechnet Meteonews wieder mit sonnigem und heissem Wetter mit Temperaturen zwischen 32 und 35 Grad.