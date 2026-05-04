Glückspilz erhält während 30 Jahren 22’222 Franken pro Monat

Keystone-SDA

Ein glücklicher Mitspieler oder eine Mitspielerin erhält monatlich 22'222 Franken während 30 Jahren nach der Eurodreams-Ziehung vom Montag. Mit den Gewinnzahlen 12, 21, 27, 30, 34, 38 und der Traumzahl 1 räumte die Person den Hauptgewinn ab, wie Swisslos mitteilte.

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(Keystone-SDA) In der Schweiz wird Eurodreams von Swisslos in der Deutschschweiz und im Tessin sowie von der Loterie Romande in der Westschweiz betrieben.

Im zweiten Rang, der bei sechs richtigen Zahlen ohne die Traumzahl erzielt wird, beläuft sich der Gewinn auf eine monatliche Zahlung von 2222 Franken während fünf Jahren. Die Ziehung findet jeweils am Montag und am Donnerstag statt.

https://www.swisslos.ch/de/eurodreams/einzeltipps/spielen.html