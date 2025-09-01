The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Glarner Politiker sind enttäuscht über den Wegzug von Holzmuni Max

Keystone-SDA

Glarner Politiker sind enttäuscht über den Wegzug des ESAF-Wahrzeichens, den 20 Meter hohen Holzmuni Max. Sein politischer Vorstoss, den Holzstier im Kanton zu behalten, sei wohl zu spät gekommen, sagte der Erstunterzeichner zu Keystone-SDA.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) «Es ist schade, dass Max nicht bleibt. Wir hätten auch in fünfzehn Jahren noch was von ihm gehabt», erklärte der Glarner Landrat Andreas Luchsinger (Mitte) am Montag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Er setzte sich zusammen mit drei weiteren Parlamentsmitgliedern für den dauerhaften Verbleib des Holzmunis ein. Das Wahrzeichen hätte ihrer Ansicht nach als neue Attraktion einen Tourismusort im Kanton beleben können.

Jetzt ist klar: Max zieht nach Uri. Dessen Erbauer gaben dem Nachbarkanton den Zuschlag, weil er offenbar die bessere Bewerbung ablieferte. Zur Tageszeitung «Glarner Nachrichten» sagte ein Verantwortlicher, im Glarnerland habe es an Struktur, Zusammenhalt und einer klaren Vision gefehlt.

«Es wurde zu wenig zusammengearbeitet. Auch unsere Interpellation kam wohl zu spät», reflektiere Luchsinger. Er will nun daraus für ein nächste Mal lernen. Sein Vorstoss ist bei der Glarner Regierung noch hängig. «Wir müssen die internen Abläufe überprüfen», forderte der Mitte-Politiker.

Über 500 Lehrlinge aus 220 Holzbauunternehmen hatten die Skulptur aus 1200 Kubikmetern Schweizer Holz erschaffen. Max ist 20 Meter hoch, 30 Meter lang und 182 Tonnen schwer. Das Monument mauserte sich schnell zum Wahrzeichen des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests (ESAF) in Mollis GL.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
8 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
33 Likes
24 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
31 Likes
59 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft