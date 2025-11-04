Goldbach Gruppe streicht bei Umbau bis zu 65 Stellen

Der Werbevermarkter Goldbach Group streicht im Rahmen einer Restrukturierung bis zu 65 Stellen. Der Stellenabbau erfolge im Zuge einer Fokussierung auf das Kerngeschäfts, teilte die Tochter der TX Group am Dienstag mit.

(Keystone-SDA) Dabei werde das Geschäftsfeld Regionalverkauf inklusiv der Sparte «Ad Unit» eingestellt, heisst es in der Mitteilung. Nun konzentriere sich die Goldbach Group auf die Weiterentwicklung der Bereiche TV, Aussenwerbung, Digital und Audio.

Die Anpassungen hätten einen Stellenabbau von maximal 65 Personen bei der Goldbach Group zur Folge. Derzeit laufe ein Konsultationsverfahren. Bis Ende November werde dann entschieden, in welchen Bereichen die Stellen effektiv gestrichen würden.

Im Raum stehe auch eine mögliche Übernahme von Teilbereichen innerhalb der TX Group. Die Abwicklung der Kundenaufträge der AdUnit bleibe derweil gewährleistet.