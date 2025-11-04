The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Goldbach Gruppe streicht bei Umbau bis zu 65 Stellen

Keystone-SDA

Der Werbevermarkter Goldbach Group streicht im Rahmen einer Restrukturierung bis zu 65 Stellen. Der Stellenabbau erfolge im Zuge einer Fokussierung auf das Kerngeschäfts, teilte die Tochter der TX Group am Dienstag mit.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Dabei werde das Geschäftsfeld Regionalverkauf inklusiv der Sparte «Ad Unit» eingestellt, heisst es in der Mitteilung. Nun konzentriere sich die Goldbach Group auf die Weiterentwicklung der Bereiche TV, Aussenwerbung, Digital und Audio.

Die Anpassungen hätten einen Stellenabbau von maximal 65 Personen bei der Goldbach Group zur Folge. Derzeit laufe ein Konsultationsverfahren. Bis Ende November werde dann entschieden, in welchen Bereichen die Stellen effektiv gestrichen würden.

Im Raum stehe auch eine mögliche Übernahme von Teilbereichen innerhalb der TX Group. Die Abwicklung der Kundenaufträge der AdUnit bleibe derweil gewährleistet.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft