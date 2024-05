Gotthardpass soll am Mittwoch geöffnet werden

(Keystone-SDA) Die Wintersperre am Gotthardpass soll am kommenden Mittwoch, 29. Mai um 11 Uhr aufgehoben werden. Dieser Termin sei aber ohne Gewähr, teilte das Bundesamt für Strassen Astra am Donnerstag mit. Er hänge von der Wetterentwicklung ab.

Letztes Jahr war die Verbindung über den 2108 Meter hohen Pass am 19. Mai freigegeben worden. Dieses Jahr lag aber besonders viel Schnee in den Bergen. Der Strassenverkehr Richtung Süden hatte wegen den begrenzten Kapazitäten des Gotthardstrassentunnels zuletzt am Pfingstwochenende lange Staus verursacht.

Wie das Astra mitteilte, wird auf den 29. Mai hin auch die Ausfahrtsspur Göschenen UR von regulär 1,7 Kilometer auf 3 Kilometer verlängert. Autofahrerinnen und Autofahrer, die nach Andermatt UR und weiter über die Pässe fahren wollen, sollen dadurch animiert werden, trotz Staus vor dem Gotthardstrassentunnel auf der A2 zu bleiben und nicht auf die Kantonsstrasse auszuweichen.