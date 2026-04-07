The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Demografie
Kultur
Zukunft der Arbeit
Geschichte
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Debatten
Siehe alle Debatten
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Grenzwache entdeckt in Kreuzlingen TG vier Kilogramm Kokain

Keystone-SDA

Bei einer Kontrolle in Kreuzlingen hat die Grenzwache Mitte März in einem Auto mit niederländischen Kennzeichen vier Kilogramm Kokain entdeckt. Die Drogen befanden sich in einem im Fahrzeug eingebauten Versteck. Der Fahrer, ein 38-jähriger Mann aus den Niederlanden, wurde der Kantonspolizei Thurgau übergeben.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Ein Wischtest an den Händen des 38-jährigen Fahrers verlief positiv auf Kokain, wie das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) am Dienstag in einer Mitteilung schrieb. Für die genauere Kontrolle am Grenzübergang Kreuzlingen Autobahn wurden ein Diensthund sowie Fahrzeugspezialisten aufgeboten.

Dank deren Hilfe fanden die BAZG-Mitarbeitenden im Kofferraum des Fahrzeugs ein nachträglich eingebautes Versteck, heisst es im Communiqué weiter. Darin befanden sich in einem Jutensack vier Pakete mit insgesamt rund vier Kilogramm Kokain.

Die Drogen und der Niederländer wurden für weitere Ermittlungen der Kantonspolizei übergeben. Die Thurgauer Staatsanwaltschaft eröffnete eine Strafuntersuchung.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft