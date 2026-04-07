Grenzwache entdeckt in Kreuzlingen TG vier Kilogramm Kokain

Keystone-SDA

Bei einer Kontrolle in Kreuzlingen hat die Grenzwache Mitte März in einem Auto mit niederländischen Kennzeichen vier Kilogramm Kokain entdeckt. Die Drogen befanden sich in einem im Fahrzeug eingebauten Versteck. Der Fahrer, ein 38-jähriger Mann aus den Niederlanden, wurde der Kantonspolizei Thurgau übergeben.

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(Keystone-SDA) Ein Wischtest an den Händen des 38-jährigen Fahrers verlief positiv auf Kokain, wie das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) am Dienstag in einer Mitteilung schrieb. Für die genauere Kontrolle am Grenzübergang Kreuzlingen Autobahn wurden ein Diensthund sowie Fahrzeugspezialisten aufgeboten.

Dank deren Hilfe fanden die BAZG-Mitarbeitenden im Kofferraum des Fahrzeugs ein nachträglich eingebautes Versteck, heisst es im Communiqué weiter. Darin befanden sich in einem Jutensack vier Pakete mit insgesamt rund vier Kilogramm Kokain.

Die Drogen und der Niederländer wurden für weitere Ermittlungen der Kantonspolizei übergeben. Die Thurgauer Staatsanwaltschaft eröffnete eine Strafuntersuchung.