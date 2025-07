Grosses Feuerwerk zum Nationalfeiertag über dem Basler Rhein

Keystone-SDA

Zehntausende haben am Donnerstagabend in Basel das grosse 1.-August-Feuerwerk über dem Rhein mitverfolgt. Mit diesem Spektakel am Nachthimmel beging die Rheinstadt den Nationalfeiertag bereits am Vorabend.

(Keystone-SDA) Zur Feier am Rhein wurden bis zu 120’000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Sie reihten sich bei trockenem Wetter beidseitig des Rheins in die Festmeile ein und füllten drei Rheinbrücken.

Alle warteten auf den Höhepunkt mit dem Feuerwerk, das um 23.00 Uhr begann und insgesamt 16 Minuten dauerte. Abgefeuert wurde es von zwei Schiffen oberhalb und unterhalb der Mittleren Brücke.

Bereits ab dem späten Nachmittag herrschte am Rhein und auf dem Marktplatz Festbetrieb mit Beizen, Verkaufsständen und Live-Musik. Zudem gab es einen Schlagruderwettbewerb und Vorführungen des Feuerlöschbootes.

Nach dem grossen Stadtfest folgt am Freitagabend die offizielle Bundesfeier in Basel auf dem Bruderholz mit Feuershow und Feuerwerk.

Das private Abbrennen von Feuerwerk ist in Basel am 31. Juli und am 1. August nur noch von 18.00 bis 01.00 Uhr erlaubt. Im Umkreis von 200 Metern zu Spitälern und Tierparks ist es gänzlich verboten.