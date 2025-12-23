Groupe E trennt sich von Finanzchef Willy Zeller

Groupe E hat die Zusammenarbeit mit Finanzchef Willy Zeller nach rund 16 Jahren abrupt beendet. Die Finanz- und IT-Aktivitäten sollen künftig effizienter geführt und stärker auf die operativen Ziele der Gruppe ausgerichtet werden, teilte der Freiburger Energieversorger am Montagabend mit.

(Keystone-SDA) Zeller war seit 2009 als Direktor Finanzen und Informatik bei Groupe E tätig. Bis zur Ernennung einer Nachfolgerin oder eines Nachfolgers werde Christophe Grandjean die Position übernehmen, hiess es in der Mitteilung weiter. Der Rekrutierungsprozess sei im Gang.