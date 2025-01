Gruppe von Mädchen prügeln 16-Jährige in Oensingen SO spitalreif

Keystone-SDA

Nach einem Angriff auf ein 16-jähriges Mädchen in Oensingen SO hat die Jugendanwaltschaft des Kantons Solothurn gegen sechs minderjährige Mädchen eine Strafuntersuchung eröffnet. Das Opfer musste verletzt ins Spital eingeliefert werden.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Taten wurden gefilmt und Videosequenzen auf Social-Media-Plattformen publiziert. Die Kantonspolizei Solothurn bestätigte am Dienstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA eine entsprechende Meldung des «Blick»-Onlineportals. Zur Gewalttat kam es am Freitagabend, dem 17. Januar beim Bahnhof Oensingen in der Zeit zwischen 20.00 und 20.30 Uhr.

Die mutmasslichen Täterinnen sind zwischen 14 und 16 Jahre alt, wie Polizeisprecher Bruno Gribi weiter mitteilte. Die Gruppe habe das Mädchen tätlich angegangen und auf verschiedenste Weise erniedrigt. Dabei habe sich das Opfer Verletzungen zugezogen, welche die Einweisung in ein Spital erforderlich gemacht habe.

Die Ermittlungen der Polizei und der Jugendanwaltschaft hätten zur Anhaltung der sechs tatverdächtigen Mädchen unterschiedlicher Nationalitäten geführt. Die Strafuntersuchungen seien wegen Angriffs eröffnet worden. Aufgrund laufender Ermittlungen könnten zum Tatablauf noch zu den beteiligten Personen derzeit keine weitergehenden Informationen gemacht werden, hiess es weiter.