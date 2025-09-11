Gruppenumlaufbahn aufs Berner Niederhorn vorerst eingestellt
Die Gruppenumlaufbahn von Beatenberg auf das Niederhorn im Berner Oberland hat aus Sicherheitsgründen den Betrieb per sofort eingestellt. Bei den täglichen Routinekontrollen wurde gemäss Angaben des Bahnbetreibers am Umlenkrad ein ungewöhnlich starkes Geräusch festgestellt
(Keystone-SDA) Techniker und Fachspezialisten prüften derzeit sorgfältig die Ursache des Geräusches, teilte die Niederhornbahn AG am Donnerstagabend mit. Alle wichtigen Sicherheitsmassnahmen würden umgesetzt, um mögliche Risiken für Fahrgäste und Personal auszuschliessen.
Der Betrieb auf der Gruppenumlaufbahn bleibe bis mindestens kommenden Montag unterbrochen. Die Sicherheit der Gäste war nach Angaben des Bahnbetreibers jederzeit gewährleistet.
Das Niederhorn liegt auf knapp 2000 Metern über Mehr oberhalb von Beatenberg. Die Standseilbahn von der Beatenbucht bis Beatenberg fährt weiterhin nach Fahrplan.