The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Gruppenumlaufbahn aufs Berner Niederhorn vorerst eingestellt

Keystone-SDA

Die Gruppenumlaufbahn von Beatenberg auf das Niederhorn im Berner Oberland hat aus Sicherheitsgründen den Betrieb per sofort eingestellt. Bei den täglichen Routinekontrollen wurde gemäss Angaben des Bahnbetreibers am Umlenkrad ein ungewöhnlich starkes Geräusch festgestellt

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Techniker und Fachspezialisten prüften derzeit sorgfältig die Ursache des Geräusches, teilte die Niederhornbahn AG am Donnerstagabend mit. Alle wichtigen Sicherheitsmassnahmen würden umgesetzt, um mögliche Risiken für Fahrgäste und Personal auszuschliessen.

Der Betrieb auf der Gruppenumlaufbahn bleibe bis mindestens kommenden Montag unterbrochen. Die Sicherheit der Gäste war nach Angaben des Bahnbetreibers jederzeit gewährleistet.

Das Niederhorn liegt auf knapp 2000 Metern über Mehr oberhalb von Beatenberg. Die Standseilbahn von der Beatenbucht bis Beatenberg fährt weiterhin nach Fahrplan.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
16 Likes
20 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
67 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft