Gurtenfestival baut Nachtangebot im öffentlichen Verkehr aus

Keystone-SDA

Das Gurtenfestival baut sein Mobilitätsangebot aus und setzt 2026 verstärkt auf den öffentlichen Verkehr in der Nacht. In den Nächten von Mittwoch auf Donnerstag sowie von Donnerstag auf Freitag verkehren zusätzliche BLS-Extrazüge Richtung Solothurn und Thun, wie die Veranstalter am Montag mitteilten.

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(Keystone-SDA) Jeweils um 02.30 Uhr fahre ein Extrazug ab Wabern via Bern und Biel nach Solothurn. Um 02.45 Uhr verkehrt ein weiterer Zug Richtung Bern-Thun, wie es in der Mitteilung weiter hiess. Damit reagiere das Festival auf die hohe Nachfrage nach nächtlichen Verbindungen. In den Nächten von Freitag auf Samstag sowie von Samstag auf Sonntag bleibe das bestehende Moonliner-Angebot bestehen.

Die zusätzlichen Verbindungen seien Teil eines umfassenderen Gesamtkonzepts. Dieses beinhalte laut Mitteilung auch einen zweiten Fussweg via Spiegel/Blinzern, Echtzeitinformationen zur Besucherlenkung sowie Anpassungen auf dem Festivalgelände zur Entlastung von Engpässen.

Zudem werde das Angebot an PubliBike-Stationen ausgebaut. Neu stehen zusätzliche Stationen im Bereich Spiegel/Blinzern zur Verfügung.