Guter Weinjahrgang im Kanton Bern erwartet

Keystone-SDA

Die Berner Winzerinnen und Winzer erwarten einen guten Weinjahrgang 2025: Fruchtig und elegant sollen die edlen Tropfen werden. Der milde und trockene Frühling liess die Reben früh austreiben. Dementsprechend zeitig begann im Herbst auch der "Läset".

(Keystone-SDA) Auf den milden Frühling 2025 folgten heisse Temperaturen im Juni und August. Der Juli war eher nass und kühl. Während der Ernte war das Wetter wechselhaft. Dank sorgsamer Pflege durch die Winzerinnen und Winzer seien die Reben gesund geblieben, schreibt die kantonale Wirtschaftsdirektion in einer Mitteilung vom Montag. Die Trauben hätten eine «schöne Aromatik» entwickelt.

Der Traubenertrag lag bei rund 1569 Tonnen und damit im zehnjährigen Durchschnitt. Auch die Rebfläche blieb mit rund 252 Hektaren stabil. Deutlich zugenommen hat nach Angaben des Kantons aber der Anteil an Bio-Rebflächen. Sie beträgt rund 98 Hektaren. 2015 waren es erst deren 11.

Im Kanton Bern werden vor allem in der Region Bielersee und Thunersee Reben angebaut. Mit rund 220 Hektaren ist der Rebbau am Bielersee deutlich grösser als jener am Thunersee mit rund 30 Hektaren. Am Thunersee werden leichte, frische, alpine Weine gekeltert. Die Bielerseeweine gedeihen auf kalkhaltigen Böden, die dem Wein eine mineralische Note verleihen.

Jedes Jahr im Juli kürt der Kanton Bern den «Berner Wein des Jahres» und zeichnet damit einheimische Winzerinnen und Winzer aus.