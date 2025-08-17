The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Häftling soll in seiner Gefängniszelle einen Brand gelegt haben

Keystone-SDA

Ein Häftling soll in seiner Zelle des Gefängnisses La Stampa bei Lugano Feuer gelegt haben. Der 45-jährige Franzose befand sich ursprünglich im Strafvollzug. Nach Angaben der Polizei wurde er nun in Untersuchungshaft versetzt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Vorgeworfen werden ihm vorsätzliche Brandstiftung und Sachbeschädigung, wie die Tessiner Kantonspolizei am Sonntag mitteilte. Der Mann sass laut der Polizeimeldung wegen eines Verweisungsbruchs im Gefängis in Cadro TI, also weil er einen Landes- oder Kantonsverweis missachtet hatte.

Der Brand war am vergangenen Dienstag ausgebrochen. Die Vollzugsbeamten hatten die Häftlinge sowie den betroffenen Bereich evakuiert. Ein Aufseher und zwei Häftlinge erlitten eine leichte Rauchvergiftung und wurden vorsorglich ins Spital gebracht. Zwei weitere Aufseher wurden vor Ort untersucht.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
28 Likes
54 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
8 Likes
9 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
11 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft